Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Актер молодежного театра Алтая имени Золотухина, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани умер на 83-м году жизни. Скорбную новость сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Отмечается, что актер отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет. Прощание с ним состоится 14 ноября в 15:00 в Алтайском похоронном доме.

Асатиани родился в Саратове в 1942 году и уже в 12 лет участвовал в постановках «Кармен» и «Пиковая дама» местного театра оперы и балета имени Чернышевского.

В 1968 году Асатиани стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя, сыграв на его сцене более 100 ролей. Особенно актер запомнился и полюбился зрителям в ролях Александра Адуева в «Обыкновенной истории», Мармеладова в «Преступлении и наказании», Качкарева в «Женитьбе», Сальери в «Маленьких трагедиях». Также актер участвовал в спектаклях «Молодая гвардия» по романам Александра Фадеева и «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина.

В 1974 году Асатиани удостоился премии Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году стал заслуженным артистом РСФСР.

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