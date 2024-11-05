Умерла при родах солистка филиала Мариинского театра Ринчинова

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 13 0

Ребенка артистки также не удалось спасти.

Умерла при родах солистка филиала Мариинского театра Ринчинова

Фото: ВКонтакте /Филиал Мариинского театра в РСО−Алания/alania.mariinsky

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Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова умерла при родах. Об этом сообщил портал aif.ru

Известно, что звезда находилась на седьмом месяце беременности, у нее должен был родиться третий малыш. На данный момент подробностей нет, но известно, что ребенка тоже не удалось спасти. Супруг вокалистки не высказал обвинения в адрес врачей. Сейчас его мысли заняты лишь скорбью и организацией транспортировки тел любимых на родину — в Улан-Уде. Вероятнее всего, представители правоохранительных органов проведут проверку по факту произошедшего для разъяснения деталей случившегося.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», — сказал супруг артистки Найдан.

Мария была победителем и лауреатом множества престижных премий и конкурсов, а также мамой двух прекрасных дочек, младшей из которых исполнилось лишь два года. 

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком. Коллектив Филиала Мариинского театра в РСО-Алания искренне скорбит по поводу безвременной кончины Марии», — сказано в некрологе.

Представители театра также выразили искренние соболезнования не только родным погибшей, но и всем поклонникам артистки, которые теперь лишены ее таланта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что хоккеист «Металлурга» Торточаков умер после драки возле клуба в Абакане.

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