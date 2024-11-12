Мишустин заявил о росте ВВП РФ более чем на 4% за три квартала

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

В это время европейские страны столкнулись с настоящей стагнацией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России превысил 4% за три минувших квартала. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил в ходе стратегической сессии «Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года».

«Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП РФ значительно, в ряде случаев в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%», — подчеркнул председатель правительства.

По словам Мишустина, ряд европейских стран буквально столкнулись со стагнацией, в то время как Россия продолжает стремиться с созданию экономики предложения.

Глава правительства отметил, что сейчас РФ необходимо адаптировать экономику под мировые изменения, к которым относятся повышение веса на международной арене БРИКС и снижение влияния стран G7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила план регулятора на ближайшие три года. В документе поясняется, что жесткая кредитно-денежная политика обусловлена необходимостью сбить рост инфляции.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Экономическая пропасть: города Германии захлестнули забастовки
17:38
Один в поле воин: как сапер-разведчик Алиев три недели отражал атаки ВСУ
17:19
«Это хорошим не кончится»: в Москве задержали треш-блогеров на авто
17:09
В Петербурге появился новый медиафасад большой площади
17:02
Мишустин заявил о росте ВВП РФ более чем на 4% за три квартала
16:51
Губернатор Курской области Смирнов предупредил об увольнениях чиновников

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
Главный бич XXI века? Что такое псориаз и почему это не только болезнь кожи
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп