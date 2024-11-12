Мишустин заявил о росте ВВП РФ более чем на 4% за три квартала

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России превысил 4% за три минувших квартала. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил в ходе стратегической сессии «Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года».

«Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП РФ значительно, в ряде случаев в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%», — подчеркнул председатель правительства.

По словам Мишустина, ряд европейских стран буквально столкнулись со стагнацией, в то время как Россия продолжает стремиться с созданию экономики предложения.

Глава правительства отметил, что сейчас РФ необходимо адаптировать экономику под мировые изменения, к которым относятся повышение веса на международной арене БРИКС и снижение влияния стран G7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила план регулятора на ближайшие три года. В документе поясняется, что жесткая кредитно-денежная политика обусловлена необходимостью сбить рост инфляции.