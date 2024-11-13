Как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на кино

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 18 0

Адвокат Гавришев: одобрение чайлдфри героями кино будет считаться пропагандой

Как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на кино

Фото: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Положительные персонажи отныне не имею права делать аборты?

Одобрение чайлдфри положительными героями кино будет считаться пропагандой. Об этом адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, новый закон будет работать по аналогии с запретом об оправдании терроризма, пропаганды экстремистских идей и реабилитации нацизма.

Гавришев пояснил, что пропагандой чайлдфри в кино будет считаться любое одобрительное высказывание в сторону этого движения из уст положительных персонажей. Если прерывание беременности будет выставляться верным решением, а не ошибкой, то это тоже попадает под закон о запрете на пропаганду чайлдфри.

«Если же героиня просто занимается карьерой, но не имеет по сюжету детей, то сам по себе такой сценарий не будет считаться запрещенным материалом, при условии, что данная героиня не высказывается в пользу такого выбора и если эта героиня — отрицательный персонаж», — уточнил адвокат.

Во вторник, 12 ноября, Государственная дума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, рекламе и кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.96
0.13 104.25
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:17
Спас восьмерых: российский боец сбил дрон ВСУ рукой
2:46
Как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на кино
2:21
Привычки, болезни и профессии: почему возникает рак челюсти и кто в зоне риска
2:05
Премьер Японии уснул во время собственного переизбрания
1:43
Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа
1:27
Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
«С победой вернусь»: SHAMAN посвятил выступление умершему Коробкову-Землянскому
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп