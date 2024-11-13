Как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на кино

Положительные персонажи отныне не имею права делать аборты?

Одобрение чайлдфри положительными героями кино будет считаться пропагандой. Об этом адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, новый закон будет работать по аналогии с запретом об оправдании терроризма, пропаганды экстремистских идей и реабилитации нацизма.

Гавришев пояснил, что пропагандой чайлдфри в кино будет считаться любое одобрительное высказывание в сторону этого движения из уст положительных персонажей. Если прерывание беременности будет выставляться верным решением, а не ошибкой, то это тоже попадает под закон о запрете на пропаганду чайлдфри.

«Если же героиня просто занимается карьерой, но не имеет по сюжету детей, то сам по себе такой сценарий не будет считаться запрещенным материалом, при условии, что данная героиня не высказывается в пользу такого выбора и если эта героиня — отрицательный персонаж», — уточнил адвокат.

Во вторник, 12 ноября, Государственная дума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, рекламе и кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри.