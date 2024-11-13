Трамп намерен сделать главой Пентагона служившего в Ираке телеведущего Fox News

Пит Хегсет поддерживает республиканца с 2016 года и периодически выступает его советником.

Новым министром обороны США может стать Пит Хегсет — американский телеведущий, бывший военный, политический обозреватель Fox News, в прошлом исполнительный директор организаций «Ветераны за свободу» (Vets for Freedom) и «Неравнодушные ветераны за Америку» (Concerned Veterans for America).

Кандидат на должность главы Пентагона — офицер Национальной гвардии, ярый консервативный республиканец еще со времен учебы в Принстонском университете. Он поддерживает стремление Трампа задержаться в Белом доме с 2016 года и периодически выступает в роли его советника И говорят, именно Хегсет убедил его помиловать трех американских солдат, осужденных за военные преступления, связанные с расстрелом мирных жителей в Ираке.

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит всю свою жизнь был воином, служащим в войсках и на благо страны», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Президент назвал своего протеже «жестким и умным», человеком, который может сделать американскую армию великой. По словам главы государства, Хегсет верит, что Америка должна быть всегда на первом месте. В январе 2020 года он поддержал решение старшего наставника-республиканца убить иранского генерала Касема Сулеймани. Также призывал Трампа бомбить исторические районы Ирана, в том числе культурные объекты, если в них хранится оружие.

Во втором браке с Самантой Диринг Хегсет стал многодетным отцом, у пары трое наследников. В 2017-м у телеведущего родился сын от продюсера Fox Дженнифер Раше, на тот момент он еще был женат, вскоре после этого развелся. И в 2019-м взял в супруги любовницу с тремя детьми от прошлых отношений.

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