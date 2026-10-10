Трамп обрушился с критикой на Норвегию из-за отказа присудить ему премию мира

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Он также вскользь упомянул Наванетхеме Пиллэй — обладательницу награды.

Как Трамп отреагировал на то что ему не вручили премию мира

Фото: Reuters/Eric Lee

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Тема:
Нобелевская премия

Reuters: Трамп раскритиковал Норвегию из-за отказа присудить ему премию мира

Выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Норвегию за то, что ему вновь не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам американского лидера, отказав ему в премии, страна якобы оставила «неизгладимое пятно» на своей некогда безупречной репутации. Премию мира, как заявил глава Белого дома, вручает «группка радикальных идеологов», которая поддерживает антидемократические взгляды.

«Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз и не учли величайшие результаты в истории», — сказал Трамп, вероятно, намекая на свои достижения.

После этого глава Белого дома принялся перечислять ряд конфликтов, в разрешении которых он принял, по его словам, непосредственное участие. Он заявил, что предотвратил войну, в том числе между КНДР и Южной Кореей, Китаем и Тайванем.

Помимо этого, президент США вскользь упомянул обладательницу Нобелевской премии мира 2026 года — юриста и правозащитника из ЮАР Наванетхеме Пиллэй, назвав женщину «загадочной личностью».

«Я знаю многих, но о ней не слышал», — сказал Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что лауреат Нобелевской премии мира пошутила о награде для Трампа. Наванетхем Пиллэй допустила, что разделит премию с президентом США, если публика продолжит аплодировать.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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