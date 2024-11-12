«Американский путь»: кто войдет в команду избранного президента США Трампа

Дональд Трамп приступил к формированию своей команды, а помогает ему в этом Илон Маск. Бизнесмен после дня выборов почти каждый день проводит в поместье республиканца во Флориде и лично оценивает его кадровые решения, многие из которых уже вызвали вопросы у сторонников будущего главы государства.

Так с кем избранный президент будет исполнять свои предвыборные обещания? Подробности рассказала корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Из своего поместья Мар-а-Лаго Дональд Трамп продолжает формировать программу своей администрации. Как сообщают американские телеканалы, при непосредственном участии Илона Маска. Состояние богатейшего человека планеты после выборов впервые преодолело планку в 300 миллиардов долларов. Теперь же он еще и курирует один из самых больных вопросов — войну на Украине.

Другой ближайший соратник избранного президента — Такер Карлсон — озвучивает позицию новых американских властей, фактически признав, что Запад руками Киева ведет войну до последнего украинца.

«Сотни тысяч украинских мужчин убиты, восточная Украина разрушена, то есть действительно произошло уничтожение самой большой страны в Европе. Никто не выигрывает, в этом нет никакого плюса, это фактически геноцид против украинцев, и мы собираемся остановить это», — заявляет Такер Карлсон.

Пока, правда, нет даже четких заявлений, но судя по предложенным кандидатурам, останавливать планируют, пересмотрев весь подход к внешней политике. Ключевой пост советника по национальной безопасности, сообщает The Wall Street Journal, может занять Майк Уолтц — антикитайский «ястреб» и при этом критик НАТО. В своей статье с говорящим заголовком «Эпоха карт-бланша для Украины закончилась» он утверждает: в Европе США достаточно потратились.

«Соединенные Штаты должны инвестировать свои сбережения в обеспечение собственной безопасности. Стоимость любой помощи, которую мы оказываем Украине, должна соответствовать стоимости безопасности на южной границе», — подчеркивает Майк Уолтц.

Пограничный вопрос для Трампа — центральный. Он обещает массовые депортации нелегалов и назначает ответственного — ветерана погранслужбы Тома Хомана. Ему, правда, придется противостоять не только «караванам» мигрантов, но и сопротивлению внутри страны.

«Я видел некоторых демократов — губернаторов, которые говорят, что будут препятствовать. Я им советую: если они не собираются нам помогать, то пусть убираются к чертям и не мешают нам работать», — предупреждает кандидат на пост директора иммиграционной и таможенной службы США Том Хоман.

Радикальную программу Трампа поддержали рядовые американцы, но реализовывать ее предстоит верхушке Республиканской партии. И в ней немало тех, кто против нарушения статус-кво.

В Сенате против Трампа назревает тихий переворот. Его готовит давний враг избранного президента — Митч Макконнелл. Он выдвинул на голосование позицию лидера республиканцев в верхней палате Конгресса. Два из трех кандидатов — ярые антитрамписты.

Если победит кто-то из них, все планы Трампа — смещение фокуса с Украины в Азию, борьба с миграцией, «осушение вашингтонского болота» — под угрозой срыва. Потому что именно Сенат утверждает ключевые посты в правительстве.

Отдельным «яблоком раздора» наверняка станет еще не объявленная Трампом кандидатура на пост госсекретаря США. Внешнеполитическое ведомство он хочет использовать для давления на союзников по НАТО, чтобы платили по счетам, и для раскручивания торговых войн. Противников такого подхода среди обеих партий хватает, да и поможет ли это американской экономике — большой вопрос. Это в эксклюзивном интервью Известиям подтвердил авторитетный экономист Джеффри Сакс.

«За последние 30 лет США не смогли решить ни одной внутренней проблемы. Это парализованная система. Сейчас дефицит бюджета составляет около 7% ВВП. Это довольно много. Наш долг составляет 100% ВВП. Мы потратили так много денег на войны, мы дали так много скидок на налоги богатым, и это — американский путь последних десятилетий», — говорит экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Перед выборами Трамп обещал проложить новый путь: снизить инфляцию, восстановить позиции США на международной арене, завершить войну на Украине — еще до инаугурации. Впрочем, пока реальность рискует не оправдать ожиданий.