Сезонное меню: как кормить домашних кошек зимой

Пищевые особенности питомцев, которые не выходят из дома, и тех, которые любят гулять по улице, должны быть разными.

Зимой кормить домашних кошек надо чаще. Об этом написало издание aif.ru.

Кошкам зимой, как и многим другим живым существам, необходимо больше энергии, чтобы поддерживать комфортный уровень тепла и активности. Но многое зависит от образа жизни питомца. Если ваша любимица не выходит на улицу, то ее рацион можно не увеличивать. Если же кошка активно гуляет, то рацион ее должен быть более калорийными, а ежемесячный объем пищи следует увеличить на 20%.

Однако важно следить за весом домашнего любимца, чтобы понимать, что он не переедает. Рекомендуется кормить питомца два-три раза в день, а еще обеспечить постоянный доступ к воде. Помните, что отопление в доме сушит воздух.

Сама пища может быть, как натуральной, так в виде кормов. Если вы выбираете второй вариант, то стоит убедиться в качестве продукта. Корм должен быть сбалансирован с достаточным количеством белков, жиров омега-3 и омега-6, минералов и витаминов. Некоторые производители обогащают корма дополнительными полезными веществами, например, таурином или витамином Е.

Если предпочитаете баловать вашего питомца натуральной пищей, то отдавайте приоритет животным продуктам: рыбе, курице, телятине, индейке. Важно следить за свежестью и тем, чтобы в еде не было костей, которые способны поранить полость рта кошки или ее ЖКТ.

Овощи тоже допустимы в рационе животного, но в небольших количествах. Морковь, тыква, брокколи могут быть даже полезны. А вот лук или чеснок, напротив, токсичны для кошачьих.

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