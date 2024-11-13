Правительство РФ установило выплату военным при тяжелом ранении в 3 млн рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Кабмин разработал перечень денежных компенсаций по поручению Владимира Путина.

Получившие тяжелые ранения в зоне СВО бойцы получат три миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В соответствии с указом российского президента Владимира Путина, Кабмин РФ установил размер денежных компенсаций, получаемых за ранение бойцов специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Уточняется, что размеры выплат будет зависеть от степени тяжести полученного увечья.

Так, военнослужащие, которые получили тяжелую травму, ранение или контузию, будет предоставлена компенсация в размере трех миллионов рублей. Тем, чьи увечья относятся к легкой степени тяжести, будет положен миллион рублей.

«В случае иных травм выплата составит сто тысяч рублей», — уточняется в сообщении правительства.

Постановление вступает в силу с момент его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый подход к выплате компенсаций за ранения бойцам СВО поручил разработать глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Тогда министр напомнил, что государство выплачивает одинаковое количество средств как за небольшой порез, так и за ранения, которые приводят, к примеру, к ампутации конечностей.

Тема:
Спецоперация
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