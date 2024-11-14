Трамп объявил о назначениях в свою администрацию

Дональд Трамп объявил о первых назначениях в будущую администрацию Белого дома. В американское правительство войдет Илон Маск — он возглавит специально под него созданное министерство. Главой Пентагона Трамп хочет сделать своего знакомого телеведущего с телеканала Fox News. Какие еще кадровые решения принял избранный президент и как это может повлиять на политику США в будущем, попытался оценить корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Популярный в интернете шуточный ролик. Нарезка комментариев из теленовостей, где искусственный интеллект заменил слово демократия на слово бюрократия. В оригинале речь шла о том, что победа республиканцев угрожает демократии. После переделки все стало ближе к истине — приход Трампа реально угрожает американской бюрократии в том виде, в каком она годами формировалась при демократах. Создается, так сказать, особый отдел — или если хотите отдел очистки. Департамент эффективности правительства возглавят Вивек Рамасвами и Илон Маск, неспроста мелькавший в предвыборной кампании Трампа.

Поставить ворошить бюрократический улей Маска — предпринимателя от бога, у которого получалось почти все почти всегда — идея теоретически неплохая, будет весело.

«Вот в чем дело, у вас есть случай непреодолимой силы — Илон Маск который столкнется с неподвижным объектом — государственными расходами. Так что нам придется посмотреть, как это сработает. Я надеюсь, что у него получится. Но мы не должны забывать что главная задача политиков — увеличение рабочих мест и это вредит эффективности, но необходимо политикам для переизбрания, посмотрим что из этого выйдет», — говорит Дэниэл Найлс, инвестор и экономист.

Не менее интригующе выглядит назначение Пита Хесгета главной Пентагона. Да, он бывший военный, имеет награды. Но в последнее время работал телеведущим — и лет-то ему едва за 40.

В остальном вроде бы без особых потрясений. ЦРУ возглавит хорошо знакомый миру Джон Рэтклифф, бывший шеф национальной разведки. Дипломатию, то есть Госдепартамент — также небезызвестный Марко Рубио, в свое время бывший одним из послов так называемого Движения чаепития — неформального объединения, выступавшего за… да, в общем, за то же самое — сокращение бюрократического аппарата, снижение государственных затрат и бюджетного дефицита.

«Я думаю, что сокращение федеральной бюрократии находило двухпартийное согласие на протяжении многих лет. Мы видели попытки демократов сделать то же самое. И мы знаем, что в последние годы среди традиционных консерваторов, это был очень важный момент. И это переносится на этих консервативных популистов и особенно на таких, как Илон Маск», — отмечает корреспондент Deutsche Welle Стивен Бердсли.

Если у Трампа получится в этим всем «взлететь», Америку ждут интересные времена.