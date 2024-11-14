Знаменитости платят жертвам P. Diddy за молчание
Об этом заявил американский таблоид со ссылкой на другого популярного исполнителя.
Фото, видео: www.globallookpress.com/mjt/AdMedia
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Знаменитые друзья P. Diddy платят жертвам рэпера за молчание. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на заявление американского певца Ray J.
Артист уточняет, что сейчас звезды, которые причастны к скандальным вечеринкам, очень напуганы и поэтому делают все, чтобы стереть собственные имена из шести новых судебных исков. О том, что они уже там звучат — сообщает телеканал CNN.
Ранее адвокат Тони Бузби, представляющий интересы пострадавших, заявил, что все, кто хотя бы раз посещал вечеринки P. Diddy и знал что-либо о его выходках, автоматически причастны к преступлениям. И единственный способ избежать публичного позора для них — договориться с жертвами в частном порядке.
Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель Джабраилов рассказал о дружбе с P. Diddy. По его словам, несмотря на все скандалы и слухи, которые сейчас обсуждаются в СМИ вокруг имени P. Diddy и его звездных друзей, он не заметил ничего плохого за время общения с ними.
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