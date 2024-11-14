Знаменитости платят жертвам P. Diddy за молчание

Знаменитые друзья P. Diddy платят жертвам рэпера за молчание. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на заявление американского певца Ray J.

Артист уточняет, что сейчас звезды, которые причастны к скандальным вечеринкам, очень напуганы и поэтому делают все, чтобы стереть собственные имена из шести новых судебных исков. О том, что они уже там звучат — сообщает телеканал CNN.

Ранее адвокат Тони Бузби, представляющий интересы пострадавших, заявил, что все, кто хотя бы раз посещал вечеринки P. Diddy и знал что-либо о его выходках, автоматически причастны к преступлениям. И единственный способ избежать публичного позора для них — договориться с жертвами в частном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель Джабраилов рассказал о дружбе с P. Diddy. По его словам, несмотря на все скандалы и слухи, которые сейчас обсуждаются в СМИ вокруг имени P. Diddy и его звездных друзей, он не заметил ничего плохого за время общения с ними.