Знаменитости платят жертвам P. Diddy за молчание

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Об этом заявил американский таблоид со ссылкой на другого популярного исполнителя.

Фото, видео: www.globallookpress.com/mjt/AdMedia

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Знаменитые друзья P. Diddy платят жертвам рэпера за молчание. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на заявление американского певца Ray J.

Артист уточняет, что сейчас звезды, которые причастны к скандальным вечеринкам, очень напуганы и поэтому делают все, чтобы стереть собственные имена из шести новых судебных исков. О том, что они уже там звучат — сообщает телеканал CNN.

Ранее адвокат Тони Бузби, представляющий интересы пострадавших, заявил, что все, кто хотя бы раз посещал вечеринки P. Diddy и знал что-либо о его выходках, автоматически причастны к преступлениям. И единственный способ избежать публичного позора для них — договориться с жертвами в частном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель Джабраилов рассказал о дружбе с P. Diddy. По его словам, несмотря на все скандалы и слухи, которые сейчас обсуждаются в СМИ вокруг имени P. Diddy и его звездных друзей, он не заметил ничего плохого за время общения с ними.

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