«Никакой чернухи»: предприниматель Джабраилов рассказал о дружбе с P. Diddy

Знакомство бизнесмена со скандально известным рэпером состоялось на Каннском фестивале.

Российский предприниматель Умар Джабраилов рассказал о дружбе со скандально известным рэпером P. Diddy и признался, что не заметил в нем ничего плохого за время их общения.

В своем Telegram-канале Джабраилов опубликовал несколько фото с Jay-Z, P. Diddy и Beyonce и поделился историей своего общения с американскими знаменитостями.

«С ребятами мы познакомились и начали общаться на Каннском фестивале. Так получилось, что моя яхта стояла рядом с их яхтами. Мы сдружились и в дальнейшем начали вместе посещать различные мероприятия. Никаких масляных вечеринок и прочей чернухи не было!» — подчеркнул предприниматель.

По словам Джабраилова, несмотря на все скандалы и слухи, которые сейчас обсуждаются в СМИ вокруг имени P. Diddy и его звездных друзей, он не заметил ничего плохого за время общения с ними.

«В них я увидел не только звезд, но и настоящих профессионалов своего дела— творческих, талантливых и зажигательных людей!» — написал предприниматель.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре рэпера P. Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Также его обвиняют в организации так называемых «белых вечеринок» с участием звезд американского шоу-бизнеса, на которых якобы имели место разврат, наркотики и сексуальное насилие. В прессу просочились фото и видео с вечеринок P. Diddy, самые ранние из которых датированы 2011 годом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что видел российский рэпер Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy.