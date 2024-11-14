Подарок Трампу: Израиль готовит план прекращения огня в Ливане

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WP: Израиль готовит план прекращения огня в Ливане в качестве подарка Трампу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Договор Тель-Авива с «Хезболлой» может быть заключен в ближайшие месяцы.

Израиль готовит план прекращения огня в Ливане в качестве «подарка» избранному президенту США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Тель-Авиве.

По их данным, помощник израильского премьера Нетаньяху уже обсудил это с Дональдом Трампом. Как сообщается, соглашение с ливанской «Хезболлой» может быть достигнуто в январе.

В ходе предвыборной гонки республиканец не раз заявлял, что намерен добиться мира на Ближнем Востоке. При этом Трамп сохраняет свою позицию о необходимости давления на Иран.

Глава евродипломатии тем временем призывает приостановить диалог с Израилем из-за нарушений прав человека в секторе Газа. Как пишет Reuters, Жозеп Боррель намерен поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС.

Ранее представители ООН сообщили, что 70% жертв в палестинском анклаве — это женщины и дети. И назвали действия Израиля систематическим нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права.

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