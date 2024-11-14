«Выражаю чувства иначе»: Чумаков приготовил Ковальчук сюрприз на день рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

Певец Алексей Чумаков поздравил Юлию Ковальчук с днем рождения со сцены

«Выражаю чувства иначе»: Чумаков поздравил Ковальчук с днем рождения со сцены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артист признался супруге в любви и посвятил песню.

Музыкант Алексей Чумаков поздравил свою жену певицу Юлию Ковальчук с днем рождения со сцены. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Экс-солистке группы «Блестящие» исполнилось 42 года. Праздник артистка встретила на концерте супруга. Свидетелями эмоциональной сцены были не только поклонники Чумакова, но звездные друзья пары: Алсу, Лариса Долина, и Сосо Павлиашвили.

Алексей признался Юлии в любви и исполнил композицию, написанную специально для нее. Певец сказал, что в этой песне спрятаны его самые сокровенные чувства.

«Она не часто слышит от меня такие слова, ведь я довольно закрытый человек. Обычно я выражаю свои чувства иначе — с помощью музыки и творчества…», — делится артист.

Ковальчук растрогало поздравление мужа, она сказала, что это было лучшим подарком на день рождения. Она поблагодарила всех, кто в этот день был радом с ней и призналась, что именно так планировала провести этот вечер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлия Ковальчук отпраздновала седьмой день рождения дочери.

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