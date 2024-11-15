Отпустите прошлое: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 ноября

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро с 18 по 24 ноября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка воды)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе опять все будет несладко. Пятерка воды сулит разочарование в идеалах, которые мы сами благополучно придумали. Вы будете часто вспоминать о прошлом, но из-за этого можно потерять связь с настоящим.

Сложно сфокусироваться на главном, однако оно прямо перед нами. Постоянное прокручивание в памяти воспоминаний, негатива, состояние апатии, разочарования — все это нас съедает.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Восьмерка Огня)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка огня — карта очень непредсказуемая, символизирующая действия. Если мы не будем лежать на диване и участвовать в собственной жизни, то с финансами все будет в порядке.

В этот период все будет стремительно меняться, поэтому все планы могут обрушиться. Постарайтесь быстро адаптироваться к изменениям, которые будут происходить.

Возможно, нужно пересмотреть выбранные методы заработка, с кем-то договориться, подстроиться под те перемены, которые постучатся в дверь, а также выбрать путь, который поможет расширить финансовые потоки.

Опыт может повлиять на то, какое решение мы примем. Могут появиться помехи, барьеры, но они находятся исключительно в голове. Не создавайте преграды сами себе и верьте, что все возможно.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Девятка Огня)



Фото: 5-tv.ru

Карта сулит стабильные, ровные, понятные отношения, в которых не ожидается никаких сюрпризов. Для одних это покажется скучным, для других — комфортным.

На этой неделе партнеры будут слышать друг друга и ценить то, что имеют. Они идут общим путем и убеждены, что эти отношения основательные, доверительные и в них комфортно.

Совет на неделю (Карта Таро — Четверка Земли)

Фото: 5-tv.ru

В этот период стоит отбросить в сторону эмоции и сосредоточиться на поиске знаний. Именно они помогут преодолеть различные преграды на пути. Карта советует мыслить трезво и сосредоточиться на главном.

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