Самый масштабный и самый семейный праздник в году у всех проходит по-разному. Одни тщательно готовятся заранее и украшают дом гирляндами еще начале ноября. Другие штурмуют магазины и елочные базары всего за неделю до новогодней ночи.

Шуточный гороскоп поможет каждому знаку зодиака провести работу над ошибками и встретить Новый год без проблем.

Овен

Овен упорно отмахивается от приближающихся праздников, как от назойливых мух. Его внимание сосредоточено на очередной призрачной, но такой манящей цели. Да и впереди еще вагон времени, все само как-нибудь успеется.

Внезапно до Нового года остается три дня. Чертыхаясь, Овен предпринимает марш-бросок: купить подарки, затарить холодильник, собрать компанию, нарядить елку, развесить гирлянды, сводить детей на праздничное представление и еще по пути заскочить к парикмахеру. Конечно, треть, а то и половину задуманного успеть так и не удается.

Приходится импровизировать на ходу. Бой курантов представитель знака зодиака встречает с забытой бигудей в волосах и с кое-как намазанным бутербродом в руках, но гордый, что опять спас мир.

Телец

Телец готовится к новогодним праздникам, как к сдаче важного проекта. Списки заранее составлены, задачи определены, дедлайны расписаны.

В предновогодней суете этот знак зодиака успевает появиться на всех вечеринках и корпоративах и продемонстрировать несколько красивых образов. Родственники одарены подарками, дети сопровождены на самые интересные горки и елки, квартира блестит от чистоты и одновременно переливается цветными огоньками, а праздничный стол собран минимум за два часа до полуночи.

Картинка идеальная, репутация безупречная, скука смертная. Главное, самому не забыть порадоваться вместе с гостями.

Близнецы

Этот знак зодиака просто фонтанирует идеями. Можно встретить Новый год на Байкале, там красиво и необычно. А можно полететь к дальним родственникам в Крым и открыть шампанское под пальмой. Хорошо бы за каникулы объехать Золотое кольцо России и непременно побывать на концерте. А еще хочется покататься на коньках, санках, ледянках, ватрушках, а в довесок еще и собачьих упряжках.

О таких мелочах, как покупка билетов и бронь гостиницы, конечно, Близнецам думать некогда. Когда же до Нового года остается неделя, все идеи одна за другой опадают, как снег с крыши. Оказывается, билеты уже раскуплены, номера в отеле распроданы, места на экскурсии заполнены, а на все остальное не хватает денег.

Остается в последний момент соглашаться на банальное приглашение в гости к родственникам и праздновать классическими салатами перед телевизором. Но Близнецы не расстроены, ведь сколько забавных историй можно сочинить про эту поездку в пригород. А грандиозные планы подождут до следующего Нового года.

Рак

Рак ждет Нового года с детским восторгом. Самый важный праздник в году нужно непременно встречать с самыми близкими и дорогими людьми — с семьей и друзьями.

А чтобы они поняли, как сильно этот знак зодиака их любит, нужно непременно отыскать каждому особый подарок. Прошерстив онлайн-сайты, ярмарки и крупные торговые центры, Рак с пустым кошельком и переполненным от любви сердцем тратит драгоценное свободное время на красивую упаковку.

Каково же разочарование, что ему самим в подарок на Новый год достается глупая безделушка, купленная в последний момент в супермаркете через дорогу. И все как назло забыли про его любимое блюдо. Разве они этого заслуживают? Остается изобразить улыбку на лице и налить себе полный бокал.

Лев

Для Льва Новый год — это не банальная сказка и мечта о чуде. Он видит в нем отличную возможность проявить себя.

Как доказать гостям и родне, что год прошел успешно, если не делом? Этот знак зодиака выбирает самые вкусные угощения, самые лучшие подарки, самый дорогой ресторан, самую пушистую елку и самую привлекательную снегурочку.

В таком антураже знак зодиака сам выглядит выше, красивее и чуточку лучше остальных. Неважно, сколько пришлось потратить денег, главное, пусть близкие пребывают в восторге от праздника. Сами-то они себе пир не могут позволить, неудачники.

Дева

Дева относится к Новому году очень серьезно. Все должно быть идеально, поэтому за декабрь нужно выполнить программу максимум — убраться в квартире, купить новый наряд, сходить на массаж и маникюр, приготовить утку в яблоках, испечь торт, нарядить елку. А дальше — по обстоятельствам.

Знак зодиака решительно берется за намеченные дела, хотя на самом-то деле ничего сам делать не хочет. Силы и энтузиазм быстро заканчиваются. Попытка навести порядок в комнате оборачивается полной разрухой. Кулинарные изыски подгорели и захламили всю кухню грязной посудой. Елка вроде не подкачала, но теперь весь пол усыпан иголками. До салона красоты Дева так и не дошла.

Хорошо, хоть красивое платье успела урвать на распродаже. К следующему Новому году Дева обещает вообще не готовиться.

Весы

Весы начинают планировать встречу Нового года за месяц, а то и два. Опросив друзей и знакомых, они формируют один основной вариант празднования и еще четыре запасных.

Время идет, а конец декабря никак не наступает. Измучившись в ожиданиях, этот знак зодиака успевает растерять весь запал. Уже совсем не хочется ни подарков, ни фейерверков.

В какой-то момент, махнув рукой на грандиозные планы, Весы позволяют обстоятельствам самостоятельно решить все за них. В итоге их увлекает малознакомая компания, а Новый год превращается во внезапное приключение. Вот это класс! Только как отсюда потом добраться до дома и что говорить обрывающим трубку друзьям?

Скорпион

У Скорпиона раз на раз не приходится. Если прошлый Новый год он провел чинно в кругу семьи, то на следующий внезапно забурится в клуб со школьными друзьями. А еще через год закупит оптом несколько коробок мандаринов и уедет в глухую деревню. Поведение этого знака зодиака никогда не угадаешь.

Причем сам Скорпион заранее тоже не сможет ответить, чего же он хочет. Все решится накануне, когда последний рабочий отчет будет сдан и появится время выдохнуть и расслабиться.

Но неизменным остается одно — выглядеть и чувствовать себя знак зодиака будет идеально.

Стрелец

Стрелец любит праздновать масштабно и красиво. Перво-наперво нужно как следует выспаться, потом заблаговременно закупиться сладостями, деликатесами и элитным алкоголем. Потом по расписанию значится посещение местной ярмарки, катание на коньках и карусели, а ближе к вечеру нужно обязательно запустить салют.

Правда, план стопорится на моменте разгрузки пакетов с продуктами. Надо же самому попробовать угощение, прежде чем придут гости. В конце концов Стрелец заслужил Новый год больше других. Незаметно все упаковки вскрыты, желудок наполнен, а желание идти на прогулку сменилось дремотой.

Если же в этот момент знак зодиака растолкают близкие и потащат за новогодними приключениями, а заодно и новой порцией продуктов, Стрелец рискует разворчаться, надуться и обвинить всех вокруг в порче настроения. Впрочем, если они этого не сделают, он проспит до самого вечера, а потом так же обвинит в том же самом.

Козерог

Козерог уже давно ничего не ждет от Нового года, потому что все как обычно в суматохе поздравят его с чем угодно, но не с днем рождения.

Поэтому он смиренно примет свою судьбу и отправится выполнять поручения — писать годовые отчеты, мыть полы, искать последнюю банку горошка и бутылку газировки на полках супермаркета, катать детей на санках, таскать коробки из пункта выдачи и даже отправлять по почте открытки дальним родственникам.

Если же на этот раз его застанут врасплох шариками и конфетти, знак зодиака точно не обрадуется. Он впопыхах начнет анализировать ситуацию: хватит ли ему денег на угощение гостей и выдержит ли печень столько отмечать.

Водолей

Водолеи аккурат перед Новым годом могут нечаянно оступиться на ледяном тротуаре и соскользнуть в философские думы. Что есть бытие и зачем украшать его мишурой? В чем смысл поздравлений? Зачем расставлять на кухне фигурки выдуманного деда в красном тулупе?

Вытащить знак зодиака из такого состояния весьма трудно. Но так же неожиданно Водолей может вскочить и умчаться в неизвестном направлении. Ведь качественные сковородки на распродаже сами себя не купят, знаете ли. А еще надо успеть передать местным волонтерам теплые носки и шапки в подарок нуждающимся.

Так его и будет кидать из хандры в гиперответственность за судьбу мира. А там и праздники закончатся.

Рыбы

Рыбы втихаря уже распланировали Новый год. Пока остальные считали ворон, этот знак зодиака успел все продумать, накопить деньги и выгодно вложить их в еще не успевшую взлететь в цене путевку к дальним берегам и теплому морю.

Теперь он с напускной грустью смотрит в окно и поддакивает коллегам, что зима в этом году действительно холодная, а мандарины кислые. Иначе завидовать начнут.

Нет, Рыбы вовсе не шикуют и уж тем более не выпендриваются. Просто они давно предугадали сценарий развития событий и сыграли на опережение. Друзья опять будут звать на дачу, а у самих телевизора нет, да и дорогу заметет. Коллеги обязательно пойдут в караоке-бар, но накануне переругаются. Родственники наготовят одинаковые салаты и заставят гостей их поедать против воли. В общем, сплошная суета.

Но водный знак зодиака ничего этого не увидит, потому что молча улетит искать дзен по ту сторону экватора. Почти две недели отдыха не только от работы, но и от людей. Рыбам ведь так в этом нуждаются. А по возвращению непременно внесут щедрый благотворительный взнос. Анонимный, разумеется.