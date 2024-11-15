«Целительная сила»: влияет ли секс на продолжительность жизни

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 31 0

Психолог Миллер: качественный секс оказывает положительное влияние на здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com/john rowley; Из личного архива Александры Миллер; 5-tv.ru

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А к чему приводит его отсутствие?

Секс после 50 лет является одним из залогов долголетия. К такому выводу пришли ученые Массачусетского университета (США). Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с 5- tv.ru согласилась и подчеркнула, что регулярный секс оказывает благотворное влияние как на мужское, так и на женское здоровье.

«Мы все с вами знаем такую целительную силу секса, которая влияет и на сердечно-сосудистую систему, и на женское, мужское здоровье, и на репродуктивную функцию. То есть, если у мужчины нет долгое время секса (около пяти-шести лет), то мы здесь можем говорить о том, что и простатит может появиться, преждевременная эякуляция, могут появиться неактивные сперматозоиды», — рассказывает Миллер.

Сексолог напомнила: каждый человек индивидуален, поэтому отсутствие секса не всегда приводит к печальным последствиям. Кроме того, значительное влияние на предпочтения оказывают образ жизни и генетическая предрасположенность.

«Есть такие долгожители, которые являются монахами, изучают различные практики. Вот они тоже могут воздерживаться — вообще десятилетиями. И все у них прекрасно, и мы видим, какая у них молодая, шикарная кожа, как у них замечательно работает организм», — объяснила эксперт.

По словам Миллер, положительное влияние на здоровье оказывает именно качественный секс. «Механический» половой акт без эмоций не принесет ожидаемых результатов. Между партнерами должны быть чувства и доверительные отношения — при этих условиях выделяются необходимые гормоны.

«В состоянии влюбленности мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение от прикосновения к любимому человеку. Даже само ожидание вот этого процесса уже запускает в кровь определенные механизмы, определенные гормоны — окситоцин, эндорфины», — говорит специалист.

В результате у партнеров поднимается настроение и улучшается гормональный фон. В случае, если во время секса человек не получает положительных эмоций, а наоборот, испытывает стресс, то ни о каком здоровье не может быть и речи, резюмирует психолог.

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