«Передача нервного импульса»: врач раскрыл причины возникновения судорог

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 69 0

Хирург Умнов: судороги могут возникнуть из-за дефицита минералов и жидкости

+«Передача нервного импульса»: врач раскрыл причины возникновения судорог

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Такие проявления могут быть симптомом серьезных заболеваний.

Судороги могут возникнуть из-за дефицита минералов, обезвоживания организма и частого употребления кофе. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Также судороги провоцируются курением и алкоголизмом. В результате чего происходит спазм сосудов и нарушается кровоснабжение мышц.

«При беременности — из-за недостатка микроэлементов в организме, вызванного ростом плода и ухудшением кровоснабжения органов малого таза. При обезвоживании или солнечном ударе — из-за дефицита жидкости и электролитов, нарушающего передачу нервного импульса», — сказал хирург.

По его словам, судороги возникают из-за обезвоживания организма при диабете, при лихорадке с высокой температурой и эпилепсии. Последнее заболевание сопровождается изменением электрической активности клеток головного мозга или дефицитом медиаторов, что и вызывает припадки.

Более того, причины возникновения судорог могут крыться в нарушении водно-электролитного баланса и повышенной физической активности.

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