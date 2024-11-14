Оверчук: на саммите АТЭС обсудят транспортный коридор «Север — Юг»

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 24 0

Транспортные барьеры мешают экономическому развитию сотрудничества между странами региона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Россия готова поделиться успешными методами по «опрозрачиванию» экономики. Об этом сообщил глава российской делегации на мероприятии, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Кадры его прибытия в аэропорт столицы Перу Лима оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Саммит пройдет с 13 по 17 ноября. На нем страны региона обсудят дальнейшее сотрудничество, направленное на экономическое развитие. По словам Оверчука, членам АТЭС необходимо обсудить устранение барьеров, которые мешают экономическому сотрудничеству.

«Будем говорить о международном транспортном коридоре „Север — Юг“, о Транссибе и БАМе, об активно развивающемся Северном морском пути и знакомить лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона с этими инициативами», — рассказал российский вице-премьер.

Оверчук также добавил, что в рамках саммита члены АТЭС поговорят о цифровизации экономики, искусственном интеллекте и безбумажных технологиях. Вице-премьер отметил, что у России есть много опыта в этих сферах, и она готова им делиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал об опыте взаимодействия со странами БРИКС.

Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:59
Квартира звезды «Медиатора» оказалась в опасности из-за пожара в Москве
21:47
В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
21:35
«Мне хочется солнца»: Люк Бессон удивлен суровыми московскими морозами
21:23
Отель «Игора. Времена года» стал победителем премии «Горы России»
21:11
«Это уже край!» — Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой
21:03
Оверчук: на саммите АТЭС обсудят транспортный коридор «Север — Юг»

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп