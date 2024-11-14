Генпрокуратура сообщила о снижении цен на молоко после проверки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 320 0

Ведомство не выявило объективных оснований для их повышения.

Генпрокуратура сообщила о корректировке цен на молоко после проверки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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После проверки Генпрокуратуры, инициированной генпрокурором Игорем Красновым, производители молока снизили цены на свою продукцию до прежнего уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО „Вимм-Билль-Данн“, ООО „Экомилк“ и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», — отметили в публикации.

Уточняется, что прокуратура усиленно следит за ценами на социально значимые товары, особенно перед новогодними праздниками.

Ранее Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Она проходила при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патрушев заявил о резко возросшем спросе на сливочное масло в РФ во время проведения инспекции сельскохозяйственных предприятий Ленобласти в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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