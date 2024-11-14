«У нас качество выше»: Патрушев заявил о резко возросшем спросе на сливочное масло в РФ

Он рассказал о своем желании, чтобы россияне употребляли отечественную продукцию.

В России резко вырос спрос на молочную продукцию, особенно на сливочное масло. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время проведения инспекции сельскохозяйственных предприятий Ленобласти в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Масло начали действительно у нас в стране больше покупать, увеличился спрос. Мы для того, чтобы сейчас удовлетворить внутренний спрос, должны в том числе открывать импорт из дружественных стран, но мы заинтересованы в том, чтобы и наш производитель эту нишу тоже занимал», — сказал он.

Патрушев предложил руководителю одного из местных предприятий по производству молочной продукции добавить линию по выпуску сливочного масла. Он выразил желание о том, что россияне употребляли отечественную продукцию.

«Как показывает практика, у нас и качество выше, и по вкусовым качествам она лучше, чем из-за рубежа», — добавил вице-премьер.

В четверг, 14 ноября, в ряде субъектов РФ местные власти и предприниматели заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Оно будет способствовать повышению уровня доступности продукта.

К примеру, управление Минсельхоза по Тамбовской области и ООО «Маслозавод «Дружба» заключили договор, в соответствии с которым цена на сливочное масло жирностью 82,5% сохранится неизменной до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить данные о повышении цен на молоко. Как предполагается, производители могли завысить стоимость без веских на то причин.