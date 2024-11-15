Дыхание весны? Синоптики обещают москвичам аномальное тепло на выходных

Вильфанд: в выходные температура воздуха в Москве повысится до пяти градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столица попадет в зону «зонального потока».
Синоптики обещают, что уже на этих выходных в Москву придет «теплая аномалия». Температура превысит ноябрьскую норму на шесть градусов, а осадки будут минимальными, сообщает aif.ru.
В беседе с изданием научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил прогноз и отметил, что теплой будет вся оставшаяся неделя.
«Конечно, нельзя сказать, что москвичи почувствуют „дыхание весны“ или, боже упаси, лета. Метеорологи, будучи людьми сухими и неэмоциональными, прогнозируют температуру в сравнении с нормой для данного времени года, то есть со средней температурой для этих дат за последние 30 лет», — пояснил Вильфанд.
По словам метеоролога, в начале недели была антициклональная погода. Однако к концу четверга антициклон уходит из Москвы: город попадает в зону «зонального потока», и температура стремительно повышается.
Как рассказал Вильфанд, в ночь с четверга на пятницу температура в Москве будет около нуля, а в Подмосковье может опуститься до минус четырех. В пятницу днем в столице воздух прогреется до одного-трех градусов, в области — до пяти градусов. Возможны небольшие осадки.
Начиная с субботы, дневные температуры в Москве все еще будут положительными. В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до плюс двух градусов, в области –до плюс трех. Днем ожидается до трех-пяти градусов тепла, местами возможен небольшой дождь.
В воскресенье в Москве потеплеет до пяти-семи градусов, а в Подмосковье даже до восьми — это на шесть градусов выше нормы для конца осени.
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