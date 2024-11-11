Самый холодный месяц: когда снегопады придут в Центральную Россию

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В Центральной России морозы ударят в декабре

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Они уже накрыли Тюменскую область и Алтайский край.

Несколько российских регионов накрыло мощным снегопадом. Барнаул замело за считанные часы. Тротуары покрылись ледяной коркой, а на дорогах столкнулись десятки машин.

Дорожные службы Алтайского края всю ночь убирали сугробы и устраняли последствия непогоды. Как сообщили в региональном МЧС, движение сейчас полностью восстановлено.

Пострадала от непогоды и Тюменская область. В некоторых районах всего за сутки выпало две месячных нормы осадков. Гололедица привела к коллапсу на дорогах и многочисленным авариям.

В Центральную Россию обильные снегопады придут в декабре. Он же станет самым холодным месяцем зимы, которая, по прогнозам синоптиков, будет особенно снежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по регионам Сибири прошел снежный циклон. На Алтае вводили режим повышенной готовности из-за непогоды. Заметает Новосибирскую область и Бурятию.

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