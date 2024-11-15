«Я встречу тебя летом»: Александр Петров предсказал встречу с женой

Актер описал момент знакомства с любимой в своем стихотворении еще до того, как их свела судьба.

Актер Александр Петров заявил, что предсказал встречу с новоиспеченной супругой Викторией Антоновой в своих стихах. Об этом он рассказал в программе одного из телеканалов.

По словам артиста, за несколько месяцев до знакомства он описал момент их случайной встречи в одном из своих текстов.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но до того, как я встретил Вику, я писал какие-то стихи о девушке, и это реальная история. Там были слова по типу: „Я встречу тебя летом, ты будешь легко одета…“ Мы еще не были знакомы даже. Как раз в конце лета, когда мы встретились, я думаю: „Ну где же ты? Неделя осталась до конца“. И как ни странно, это произошло», — признался Петров.

К слову, звезда «Полицейского с Рублевки» не только активно снимается в кино, но и устраивает поэтические спектакли, где читает стихи собственного сочинения. Актер также выпускал свой сборник произведений.

В своих текстах он делится эмоциями и рассказывает о жизненных перипетиях. Поэтому стихи пронизаны энергией самых разных ситуаций — от счастливых моментов до судьбоносных событий, которые навсегда изменили его жизнь.

В сентябре прошлого года Александр Петров из завидного холостяка превратился в женатого человека. Вопреки ожиданиям поклонников, женой Петрова стала не актриса Стася Милославская, с которой актер встречался несколько лет, а непубличная девушка по имени Виктория. Познакомились они случайно — на улице. И почти сразу решили пожениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Петрова не брали в «Полицейский с Рублевки».