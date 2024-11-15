«Я встречу тебя летом»: Александр Петров предсказал встречу с женой

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Александр Петров предсказал встречу с женой Викторией в своих стихах

Саша Петров предсказал встречу с женой в своих стихах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер описал момент знакомства с любимой в своем стихотворении еще до того, как их свела судьба.

Актер Александр Петров заявил, что предсказал встречу с новоиспеченной супругой Викторией Антоновой в своих стихах. Об этом он рассказал в программе одного из телеканалов.

По словам артиста, за несколько месяцев до знакомства он описал момент их случайной встречи в одном из своих текстов.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но до того, как я встретил Вику, я писал какие-то стихи о девушке, и это реальная история. Там были слова по типу: „Я встречу тебя летом, ты будешь легко одета…“ Мы еще не были знакомы даже. Как раз в конце лета, когда мы встретились, я думаю: „Ну где же ты? Неделя осталась до конца“. И как ни странно, это произошло», — признался Петров.

К слову, звезда «Полицейского с Рублевки» не только активно снимается в кино, но и устраивает поэтические спектакли, где читает стихи собственного сочинения. Актер также выпускал свой сборник произведений.

В своих текстах он делится эмоциями и рассказывает о жизненных перипетиях. Поэтому стихи пронизаны энергией самых разных ситуаций — от счастливых моментов до судьбоносных событий, которые навсегда изменили его жизнь.

В сентябре прошлого года Александр Петров из завидного холостяка превратился в женатого человека. Вопреки ожиданиям поклонников, женой Петрова стала не актриса Стася Милославская, с которой актер встречался несколько лет, а непубличная девушка по имени Виктория. Познакомились они случайно — на улице. И почти сразу решили пожениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Петрова не брали в «Полицейский с Рублевки».

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:08
«Передача нервного импульса»: врач раскрыл причины возникновения судорог
0:52
Миллионы людей: число россиян с сахарным диабетом за 12 лет выросло на 50%
0:36
«Я встречу тебя летом»: Александр Петров предсказал встречу с женой
0:20
В Грузии заявили, что Запад призывает их страну начать войну с Россией
23:58
«Сбалансированный и умеренно консервативный»: Мишустин оценил проект бюджета РФ
23:44
«Все-таки это нужно»: Ольга Бузова планирует взять паузу и стать матерью

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
В Башкирии сосед изнасиловал 90-летнюю пенсионерку
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп