«Бурунов — недобрый человек»: почему Петрова не брали в «Полицейский с Рублевки»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 9 0

Актера Петрова не хотели утверждать на роль в сериале «Полицейский с рублевки»

«Бурунов — недобрый человек»: почему Петрова не брали в «Полицейский с Рублевки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер признался, что не сразу проникся симпатией к своему персонажу.

Актеру Александру Петрову изначально не понравился проект «Полицейский с рублевки», из-за чего его не хотели утверждать на роль Гриши Измайлова. Об этом он сам рассказал в интервью журналисту Вадиму Вернику.

Удивительно, но сериал, принесший всенародную любовь и славу актеру, сначала вообще не привлекал его, из-за чего он провалил пробы.

«Меня не хотели утверждать на „Полицейского с Рублевки“. Я пришел на пробы и понял, что что-то не складывается. То ли я текст не до конца выучил, то ли мне все это не очень нравилось. То ли я к этому достаточно легкомысленно уже относился — за спиной гора проектов, выбирай не хочу», — сказал Петров.

Актер признался, что после изучения сценария он не проникнулся симпатий к своему герою, так как не увидел в нем глубины и не мог ему поверить. Его угнетала мысль о том, что еще недавно он играл в театре, а теперь будет пробоваться на роль полицейского из Барвихи.

Несмотря на огромные сомнения актера, его все же утвердили на эту роль, так как создатели хотели видеть именно его в этом сериале. При этом все прекрасно понимали, что это будет своего рода эксперимент.

«Тогда это выглядело как эксперимент — получится или не получится», — отметил Петров.

Петров также обмолвился о своем знакомстве со своим коллегой по сериалу — актером с Сергеем. Он признался, что Бурунов сначала показался ему очень раздраженным. Петров также считал, что его коллега невзлюбил его, из-за чего их общение никак не складывалось.

«Я думал — какой-то недобрый человек!» — вспоминал свои первые впечатления о Бурунове актер.

Однако со временем все начало меняться, и их общение по работе переросло в настоящую большую дружбу, добавил Петров.

«Он прекраснейший, талантливейший, гениальнейший человек. Он такой один у нас!» — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Александр Петров стал главным актером поколения.

Актер настолько востребован, что у многих возникает ощущение, будто он снимается едва ли ни в каждом втором фильме, выходящем на российские экраны. И это недалеко от истины: к примеру, в 2019–2020 годах не вышло почти ни одного крупного кинопроекта без участия Петрова.

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