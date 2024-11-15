Песни о важном для страны: «Алиса» сыграет новый альбом «Гойда» в Петербурге

Коллеги по цеху альбом уже послушали и оценили.

Мощный хэви-метал, лирические баллады и тексты с отсылками к важным для страны событиям. Легендарная рок-группа «Алиса» выпустила свой 23-й студийный альбом, который уже завтра презентуют публике на грандиозном концерте в Петербурге. О кропотливой работе над пластинкой и философии русского рока рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Музыка, которая заставляет качать головой в такт, отстукивать ногой ритм вместе с напористыми гитарными рифами. Двадцать третий студийный альбом «Алисы» — «Гойда» — в наушниках меломанов, на всех цифровых площадках и особенно громко в студии коллектива. Финальные репетиции перед самой ответственной — домашней — презентацией в Санкт-Петербурге.

«У русских нет берегов,

Так у огня и так у ветра», — поет лидер «Алисы» Константин Кинчев песню «Гойда».

Одни говорят, это самый тяжелый альбом группы. Другие называют его музыкальной революцией. Третьи — не поняли с первого раза. Но равнодушных точно нет.

«Гойда» — это 16 композиций, и это тот случай, когда количество переходит в качество. Столько же треков было и на предыдущем альбоме «Алисы» «Дудка», и в числе нет ничего сакрального. Как раз столько песен идеально вмещаются на две виниловые пластинки.

А вместе — законченное музыкальное произведение, которое и надо слушать, словно читать книгу, от начала до конца. Иначе можешь ничего и не понять.

«Я нахожусь уже в том возрасте, когда я в принципе могу не объяснять, о чем песни, потому что в песне все сказано. Возьмите альбом, послушайте и составьте свое мнение», — рассказывает Кинчев.

Коллеги по цеху уже послушали. И лязгающий нотками хэви-боевик «Меч», и лирическую балладу «Музыка, чем-то похожая на слезы», и давно известную алисоманам песню «Суд» на стихи Алексея Толстого, что обрела новое звучание и, наконец, вошла в альбом, потому что настало е время.

«Я впечатлен — это очень мощная работа. Звучит она очень монументально», — поделился лидер группы «F.P.G.» Антон Павлов.

«Это видно даже по каким-то историческим затронутым фактам. Например, тому же Алексею Толстому, Степану Разину», — комментирует лидер «Пилота» Илья Кнабенгоф.

«Тема происходящих событий присутствует очень ярко. При этом альбом и философский и нравственный», — объясняет основатель рок-группы «Агата Кристи», композитор Вадим Самойлов.

Больше года кропотливой работы в студии. В записях композиций приняли участие несколько приглашенных музыкантов. Тут и струнные, и щипковые, и деревянные и медные духовые инструменты.

«Все эти инструменты слышны, и фактуру, которую они создают — она необычная», — комментирует звукорежиссер «Алисы» Андрей Алякринский.

За свою историю группа привила правильный музыкальный вкус тысячам фанатов. Тем, что жадно ловили первые нью-вэйв треки и взрослели вместе с музыкой «Алисы».

Поклонник творчества Алисы Александр Рыбкин делится:

«Я все новые альбомы вышедшие выкупаю на виниле, выкупаю на диске и их коллекционирую». — «А какие треки понравились больше всего?» — «Я сейчас скажу „все“, от меня другого ответа вы не услышите».

Волгоград, Краснодар, Ростов, уже услышали альбом живьем.

«Это абсолютно концертный альбом, он настолько логично выверен, выстроен. И видит бог, публика воспринимает его… Спасибо огромное», — сказал гитарист «Алисы» Павел Зелицкий.

Ведь, как поет «Алиса» на альбоме «Гойда», «аплодисменты от сердца бесценны». И уже 16 ноября они прозвучат в Петербурге.