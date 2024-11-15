Умерла 101-летняя японская принцесса Микаса

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Она была самым старшим членом японской императорской семьи.

Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года

Фото: TAСС/AP/Koji Sasahara

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Принцесса императорского дома Японии Юрика Микаса ушла из жизни в 101 год. Об этом сообщил телеканал NHK.

В начале марта ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в Международную больницу Святого Луки в Токио после инфаркта. Кроме того, у нее была диагностирована аспирационная пневмония. Проблемы с сердцем привели к параличу правой части тела.

Состояние принцессы ухудшилось накануне — к несчастью, она умерла 15 ноября примерно в семь утра. После ее смерти число членов японской императорской семьи сократилось до 16, отмечается в сообщении.

Микаса являлась старшим членом императорской семьи со времен эпохи Мэйдзи и была вдовой принца Такахито, младшего брата императора эпохи Сева Хирохито. Он приходится прямым кровным дедушкой нынешнего императора Японии Нарухито.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин.

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