Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Ему было всего 52 года.

Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

Фото: Из открытых источников

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Российский телеведущий, шеф-повар Алексей Зимин умер на 53--м году жизни. Об этом сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — написал он.

При этом причину смерти Лошманов не уточняет.

Алексей Зимин родился 13 декабря 1971 года в Дубне Московской области. Он стал готовить с пяти лет. В 1996 году Зимин окончил филологический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. После этого на протяжении трех лет он работал главным редактором журнала «Ресторанные ведомости», потом до 2004 года — литературным редактором, а затем главредом издания «Афиша».

В 2008-м Зимин окончил лондонскую школу поваров Le Cordon Bleu и в том же году стал работать главредом журнала «Афиша-Еда». С 2009 до 2022 он вел две кулинарные телепередачи на двух разных телеканалах.

В 2012 основал Алексей Зимин основал поварскую школу Ragout и открыл кафе «Урга» в Калужской области. Кроме того, он написал такие книги, как «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Актер более 40 лет отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи.

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