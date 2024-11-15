Обратный результат: почему девушкам ни в коем случае нельзя сбривать волосы на лице

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Косметолог Шорина: сбривание волос на лице у женщин приводит к их ужесточению

Обратный результат: почему девушкам ни в коем случае нельзя сбривать волосы на лице

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Samot

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Представительницы прекрасного пола рискуют навредить своей красоте.

Сбривание волос на лице у женщин может привести к их ужесточению и потемнению. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала врач-косметолог Наталия Шорина.

Как объясняет специалист, женская кожа намного более восприимчива к постоянным травмам, чем более грубая мужская. Постоянное сбривание нежных пушковых волос обязательно спровоцирует появление на их месте более жестких и темных, а учитывая то, что отрастают они за один-семь дней, брить их становится и вовсе нецелесообразно.

Более того, нежная женская кожа может попросту не выдержать постоянного воздействия лезвия, что приведет к появлению трещин и рубцов.

«Кожа, получающая механотравму в виде бритья, наиболее чувствительна к агрессивному действию ультрафиолетовых лучей и получению участков гиперпигментаций, даже в осенне-зимний период. Возможен и риск появления вросших волос. А избавление от них путем „вскрывания“ также создает условия для образования шрамов», — объясняет врач.

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Обратный результат: почему девушкам ни в коем случае нельзя сбривать волосы на лице

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