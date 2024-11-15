Обратный результат: почему девушкам ни в коем случае нельзя сбривать волосы на лице

Косметолог Шорина: сбривание волос на лице у женщин приводит к их ужесточению
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Samot
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Представительницы прекрасного пола рискуют навредить своей красоте.
Сбривание волос на лице у женщин может привести к их ужесточению и потемнению. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала врач-косметолог Наталия Шорина.
Как объясняет специалист, женская кожа намного более восприимчива к постоянным травмам, чем более грубая мужская. Постоянное сбривание нежных пушковых волос обязательно спровоцирует появление на их месте более жестких и темных, а учитывая то, что отрастают они за один-семь дней, брить их становится и вовсе нецелесообразно.
Более того, нежная женская кожа может попросту не выдержать постоянного воздействия лезвия, что приведет к появлению трещин и рубцов.
«Кожа, получающая механотравму в виде бритья, наиболее чувствительна к агрессивному действию ультрафиолетовых лучей и получению участков гиперпигментаций, даже в осенне-зимний период. Возможен и риск появления вросших волос. А избавление от них путем „вскрывания“ также создает условия для образования шрамов», — объясняет врач.
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