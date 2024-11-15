Песков назвал проблему работы YouTube неприоритетной для россиян

Тема работы платформы была затронута в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова.

Проблема работы YouTube в России связана с тем, что сервис не желает соблюдать законы РФ, хотя обязан это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Официальный представитель Кремля также подтвердил, что в ходе беседы главы государства Владимира Путина и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова обсуждалась тема работы видеосервиса.

«Действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией самого хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что эта проблема не входит в список приоритетных вопросов на повестке дня у российских граждан.

«Это совсем не главное сейчас», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шахназаров рассказал Путину о модернизации киноиндустрии РФ.