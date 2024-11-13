Никому не уступаем: Шахназаров рассказал Путину о модернизации киноиндустрии РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

Шахназаров: студию «Мосфильм» удалось успешно модернизировать

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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«Мосфильм» является крупнейшей киностудией в Европе.

Генеральный директор студии «Мосфильм» Карен Шахназаров доложил российскому лидеру Владимиру Путину о модернизации киноиндустрии России. Запись разговора политика и деятеля искусств публикует пресс-служба Кремля.

По словам Шахназарова, «Мосфильм» — крупнейшая киностудия в Европе. В мире она также никому не уступает.

«Единственное, что в Голливуде пять таких студий, а у нас одна. Но она отвечает необходимому уровню, является самой оснащенной. Успешно удалось модернизироваться», — отметил глава «Мосфильма».

При этом Шахназаров подчеркнул, что в некоторых аспектах московская киностудия и вовсе превосходит всех существующих в мире конкурентов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Карена Шахназарова о главной проблем советского кинематографа. По его словам, когда он впервые пришел работать на «Мосфильм», там творили Тарковский, Шукшин, Гайдай, Данелия, Рязанов и многие другие.

Однако, несмотря на талант участников творческого процесса, советскому кино серьезно не хватало технической составляющей, считает Шахназаров.

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