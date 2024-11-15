Когда помощь забуксовала: Зеленский анонсировал новый план

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Президент* Украины Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы»

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Состоять он будет из десяти пунктов, которые якобы еще прорабатываются.

Президент* Украины Владимир Зеленский внезапно поменял свой так называемый «план победы». Теперь он готовит некий «план действий».

Состоять он будет из десяти пунктов, которые якобы еще прорабатываются. Но один из них будет касаться собственного производства оружия на территории страны. И, конечно, с помощью Запада.

А помощь как раз «забуксовала». Как заявили в Пентагоне, президент США Джо Байден перед тем как оставить пост, хочет успеть потратить на Украину одобренные семь миллиардов долларов. Но вряд ли это получится. Некоторые поставки могут растянуться на годы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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