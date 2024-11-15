Краснов: в 2024 году прокуроры взыскали более 400 млрд рублей за ущерб природе

В 2024 году прокуроры взыскали более 400 миллиардов рублей с виновных в нанесении ущерба природе. Об этом сообщил глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов в рамках своего выступления на пленарном заседании представителей правоохранительных органов в рамках COP29.

«По искам прокуроров в этом году с виновных лиц взыскано более 400 миллиардов рублей, это порядка четырех миллиардов долларов США, компенсации причиненного окружающей природной среде ущерба для последующего использования ее в восстановительных мероприятиях», — отметил генпрокурор.

По словам Краснова, ежегодно сотрудники российского надзорного ведомства пресекают порядка 300 тысяч нарушений в экологической сферой, а также заводят и координируют около 15 тысяч уголовных дел о незаконной вырубке лесов и добыче энергоресурсов, загрязнении воздуха и водоемов.

Глава Генпрокуратруы также подчеркнул, что одним из главных направлений в климатической политике России является рациональное природопользование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.