В Абхазии протестующие протаранили ворота забора парламента на грузовике

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 50 0

Участники протестов в Абхазии требуют отставки президента Бжании

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Оппозиционеры устроили беспорядки и стали оказывать сопротивление правоохранителям.

Массовые протесты в Абхазии вспыхнули вечером 11 ноября, когда парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. В пятницу, 15 ноября, беспорядки достигли своего пика. Эксклюзивные кадры из Сухума публикует 5-tv.ru.

Участникам протестной акции, которые называют себя оппозиционерами, удалось прорваться на территорию администрации президента республики. Они протаранили ворота при помощи военного грузовика. Теперь силовики пытаются воспрепятствовать прорыву разъяренной толпы в само здание ведомства.

Как раз 15 ноября абхазский парламент должен был провести сессию по ратификации соглашений с Россией, однако из-за акции протеста утвердить повестку дня не удалось. Участников беспорядков не устраивает и этот вариант. Они требуют полного исключения вопроса ратификации.

Позже стало известно, что протестующие у парламента Абхазии потребовали отставки президента Аслана Бжании и предложили ему покинуть свой пост мирно. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абхазии протестующие перекрыли ведущую в столицу страны трассу.

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