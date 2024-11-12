«Есть требования»: последние новости о массовых беспорядках в Абхазии

Сторонники оппозиции блокируют главные трассы, ведущие в столицу страны Сухум.

В Абхазии сегодня резко обострилась ситуация. Ночью столицу республики охватили беспорядки. Протестующие заблокировали автотрассу, на въезде в Сухум радикальные сторонники якобы оппозиции уже вступили в открытое столкновение с правоохранителями.

О причины беспорядком и ситуации на данный момент рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Сторонники абхазской оппозиции блокируют главные трассы, ведущие в Сухум. Периодически на разных участках вспыхивают столкновения. Толпа идет кулаками на полицию, которая пытается восстановить движение.

Всю ночь основная дорога в столицу Абхазии была и остается заблокирована. На въезде и выезде из города образовались огромные пробки, в которых стоят не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы. Протестующие через заблокированный участок пропускают лишь кареты скорой помощи. Но стоит отметить, что в пешем порядке пройти через мост можно.

Тем не менее, по данным Минздрава, из-за этого в республике уже серьезные проблемы.

«Пациенты, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи в лечебных учреждениях Российской Федерации, сталкиваются с серьезными проблемами. Машины скорой медицинской помощи не могут беспрепятственно доехать до места назначения», — говорит министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Все началось с задержания пятерых активистов оппозиции в Абхазии. Силовики заковали их в наручники увезли для дальнейшего разбирательства. По официальным данным, причина задержания — конфликт, который вспыхнул между оппозиционерами и депутатом республики после внеочередного заседания парламента. После этого в Сухуме начались массовые беспорядки и стычки с силовиками.

Протестующие пошли на штурм здания Службы государственной безопасности с требованием отпустить их соратников. Им даже удалось протаранить ворота. Протесты продолжились на главной площади города, у администрации президента заметили военную технику. Митингующие расходиться не собираются.

«Требования одни — отпустить незаконно удерживаемых наших соратников, которых сегодня варварским способом задержали», — заявляет председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

По заявлениям тех, кто стоит за беспорядками, их выступления связаны с ратификацией местным парламентом абхазско-российского соглашения об инвестициях. В нем, в частности, речь идет о строительстве многофункциональных комплексов. В соответствии с законом, инвесторам предоставляются налоговые преференции.

Официально эти заявления власти пока не комментируют. Президент Абхазии обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации.

«Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильных дорог. Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации», — президент Абхазия Аслан Бжания.

Власти заявили, что работают над разблокирование трасс. В отношении задержанных оппозиционеров проводится проверка правоохранительными органами.