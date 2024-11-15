Курс доллара достиг уровня 99,99 рубля

Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс американского доллара с 16 ноября на уровне 99,9971 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее стоимость американской валюты выросла на 97,91 копейки по сравнению с прошлым показателем. Стоимость рубля, в долларах, соответственно, уменьшилась на 0,98%.

Курс евро показал рост на 1 рубль 21 копейку и составит 105,70 рубля с завтрашнего дня. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, снизилась на 1,14%.

Центробанк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю с середины июня 2024 года на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Биткоин побил исторический рекорд. Неделю назад он стоил 70 000 долларов и вырос примерно на 30%. Лидерство Дональда Трампа на президентских выборах обеспечила криптовалютам крупнейший скачок за последнее время. Еще во время своей избирательной кампании Трамп объявил, что позиция его администрации будет исключительно дружественной к криптовалютам.