Биткоин побил исторический рекорд
Цена биткоина достигла рекорда в 90 тысяч долларов
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
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Неделю назад он стоил 70 000 долларов и вырос примерно на 30%.
Победа Трампа на президентских выборах обеспечила криптовалютам крупнейший скачок за последнее время. Биткоин сегодня поставил исторический рекорд, достигнув на короткий период отметки в 90 тысяч долларов.
Чуть позже курс, конечно, немного опустился. Но, несмотря на это, один биткоин теперь дороже килограмма золота. Сейчас его цена — 86 тысяч долларов.
Напомним, что еще во время своей избирательной кампании Трамп объявил, что позиция его администрации будет исключительно дружественной к криптовалютам.
В преддверии выборов Трамп также заявил, что создаст «стратегический запас» биткоинов, а также назначит дружественных к цифровым активам финансовых регуляторов.
Ранее 5-tv.ru писал, что укравшему в США биткоины на восемь миллиардов долларов россиянину Илье Лихтенштейну грозит до пяти лет тюрьмы.
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