«Кризисная ситуация»: Захарова прокомментировала беспорядки в Абхазии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 52 0

Захарова: МИД РФ с озабоченностью следит за ситуацией с протестами в Абхазии

«Кризисная ситуация»: в МИД РФ озабочены ситуацией с протестами в Абхазии

Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат рекомендовала гражданам РФ покинуть территорию республики.

Россия с озабоченностью следит за ситуацией с протестами в дружественной Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии», — подчеркнула спикер МИД.

Она также отметила, что подобные ситуации точно не поспособствуют привлечению инвестиций из других государств, что затормозит социально-экономическое развитие республики.

Захарова выразила надежду, что сложившаяся ситуация разрешится мирным путем, с соблюдением законов Абхазии.

Дипломат также призвала российских граждан воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится в республике, посоветовала соблюдать осторожность и, при возможности, покинуть территорию страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых протестующие в Сухуме пробили ворота парламента при помощи военного грузовика.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
В Москве выживаемость детей с низкой массой тела увеличилась до 99%
19:10
Отпустите прошлое: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 ноября
18:59
Россия и Армения укрепляют сотрудничество в агропромышленном комплексе
18:44
Курс доллара достиг уровня 99,99 рубля
18:30
«Это, простите — грязь»: Волочкова высказалась о поведении Natan
18:16
«Кризисная ситуация»: Захарова прокомментировала беспорядки в Абхазии

Сейчас читают

«Это было его предложение»: Бузова раскрыла правду о романе с Олегом Майами
«Во время припева подходит пристав»: адвокат ответил на сообщения о розыске Киркорова из-за штрафов
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп