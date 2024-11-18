Не панацея: как йод воздействует на ногтевую пластину

Единственный результат, который возможно получить — это желтые, некрасивые и поврежденные ногти.

Йод не укрепляет ногтевую пластину изнутри и не помогает бороться с грибковыми заболеваниями. Об этом в беседе с aif.ru рассказала эксперт ногтевого сервиса Алена Лаврентьева.

Специалист подчеркнула, что раствор йода вредит структуре ногтя и нарушает их кератинизацию. В связи с этим, они становятся более хрупкими.

«Доказательной же базы тому, что йод является фунгистатическим и восстанавливающим препаратом, к сожалению, нет. Однако по какой-то причине народные рецепты, периодически мелькающие в сети Интернет, действительно вводят в заблуждение читателей. Помните: единственный результат, который вы получите от применения йода для ногтей — это желтые, некрасивые, а главное, поврежденные ногти», — пояснила эксперт.

По ее словам, в современной медицине много альтернатив йоду — крема и масла для ногтей. Укрепить ногтевую пластину поможет правильное питание и употребление кальция. Но вот эти альтернативы бессильны в борьбе с грибком и различными инфекциями — здесь справится только врач.

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