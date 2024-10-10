Подолог назвала меры профилактики, которые помогут не заразиться.

Избежать появления грибковой инфекции на ногах и ногтях поможет регулярная гигиена, а также соблюдение элементарных правил профилактики. Как именно нужно ухаживать за своим телом, рассказала подолог Анастасия Шмидт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Обязательно нужно мыть ноги тщательно с мылом. Также нужно хорошо просушивать ноги и межпальцевые пространства. Это можно делать полотенцем для ног, махровым или обычным, а также салфетками, что тоже очень удобно», — говорит эксперт.

Дело в том, что между пальцами часто скапливается влага, которая способствует присоединению грибковых инфекций.

Также специалист советует использовать различные средства, которые помогут избежать проблем. Их подбирает подолог или дерматолог в зависимости от типа кожи на ногах, ее строения или других индивидуальных особенностей. Немаловажную роль при выборе средств играет и наличие общих заболеваний.

«Если у вас нет диагностированной грибковой инфекции, я бы порекомендовала использовать какие-то профилактические средства. Это могут быть антисептики широкого спектра, а также могут быть профессиональные патологические средства с небольшим содержанием противогрибкового компонента», — отмечает Шмидт.

Средства стоит брать с собой в места, где есть потенциальная угроза подхватить инфекцию, например, в бассейн, фитнес-зал или на море.

Помимо этого, важно никому не давать пользоваться личными предметами.

«Например, если вы идете в гости, вы обязательно должны использовать свои тапочки, либо находиться в носочках. Потому что грибковая инфекция часто присоединяется именно к коже, то есть свои носочки, свои тапочки обязательно берите с собой всегда», — подчеркивает специалист.

Шмидт советует периодически проходить обследование у подолога, ведь зачастую присоединение грибковой инфекции остается незамеченным для человека, пока проблема не становится критичной.

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