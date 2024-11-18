Ждет трансформация: в России намерены улучшить работу онлайн-школ

Какие изменения ждут педагогов и коучей, осуществляющих совю деятельность дистанционно?

Сферу онлайн-образования в России предложили серьезно реформировать. Так, к педагогам в сети могут начать предъявлять такие же требования, как к школьным учителям и вузовским преподавателям: о наличии образования, опыта, отсутствии судимости.

Бизнес-тренерам в рекламе их услуг запретят гарантировать клиентам увеличение дохода, а просветителей хотят выделить в отдельную профессиональную группу и сертифицировать их деятельность. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Сами ученики об онлайн-педагогах лестного говорят мало. Нередко учителя по Интернету не могут составить внятный учебный план. В результате перепрыгивают с темы на тему, а если внести предоплату и перенести занятия на более удобные даты — отказываются работать.

«Я уезжаю на неделю, все хорошо, все чудесно. За три дня до приезда, когда я спрашиваю, почему вы не присылаете домашние задания, мне репетитор отвечает: «Привет, я не хочу с тобой заниматься. И в целом ты прогуливаешь, ты не выполняешь домашнюю работу», — рассказала Ирина Солина.

С произволом онлайн-учителей сталкиваются даже их офлайн-коллеги. Евгения Грошкова хотела прокачать разговорный английский для работы. Искала наставника уровнем выше своего. Для дополнительной уверенности в профессионализме педагога купила занятия у популярной онлайн-школы.

«У платформы такое громкое имя довольно, в целом репутация у них хорошая. Не доверять не было смысла, а в итоге оказалось, что педагог был не сильно компетентен и, мне кажется, он был сам студентом в возрасте 20-23 года», — рассказала учитель английского языка Евгения Грошкова.

Несмотря на жалобы учащихся, доходы образовательных платформ год от года растут. Только за половину 2024-го они заработали 83 миллиарда рублей, что почти на треть больше, чем в 2023 году. При этом по всей стране не хватает по меньшей мере 11 тысяч учителей. В связи с этими данными, в Совете Федерации решили пересмотреть требования к онлайн-педагогам и коучам. Чтобы выяснить — кто действительно учит, а кто всего лишь просвещает.

«Важно, чтобы везде были дисклеймеры, что мы не являемся образованием. И люди, которые покупают продукты, они четко понимали, какие там источники используются, кто преподает у меня на курсе», — отметила вице-президент Ассоциации развития онлайн-образования Вероника Яковлева.

К просвещению будут относить мастер-классы и курсы, которые не влияют на профессиональную подготовку или квалификацию человека.

«Если речь идет о мастер-классе по изготовлению садовых гномиков, то здесь, на мой взгляд, не требуется вводить какие-то дополнительные требования к программе. А если, например, речь идет о парамедицинских онлайн-курсах, которые не относятся к профессиональному лечению, то необходима сертификация программ», — пояснил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Для преподавания онлайн-наставники должны будут представить справку о несудимости, диплом и указать стаж работы. То есть все те же документы, что и школьные учителя.

Новые требования к онлайн-педагогам могут стать первым шагом к трансформации интернет-школ. Из дополнительного образования им станет проще переходить в общее. И они смогут встать в один ряд с уже классическими школами.

Сегодня образовательные платформы как никогда близки к воплощению мечты многих детей — не ходить в школу.

«У нас есть лицензия. Дети с первого по восьмой и в десятом классе учатся спокойно, никаких проблем. Мы сейчас работаем над получением аккредитации. И рассчитываем, что тогда и девяти-, и одиннадцатиклассники могут у нас учиться и получать аттестат», — рассказал директор по производству и учебно-методической части онлайн-школ Юрий Гребенюк.

Новые требования для онлайн-педагогов пока на этапе обсуждения. Но уже сейчас понятно — рынок интернет-курсов и коучинга нужно контролировать. Важно делать это так, чтобы среди просветителей не появилось новых схем для обмана.