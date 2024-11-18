Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО. Лучшее видео из зоны СВО

Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Пробить брешь враг пытается массовым применением беспилотников.
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» из Республики Бурятия успешно поражают все типы воздушных целей ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
По словам командира расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным «Странник», зенитчики группировки войск «Восток» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны.
«Любая система ПВО — С-300, С-400, „Буки“, не важно. Комбинируем между собой, так же можем работать в паре. Разные цели, на разных высотах, чтобы обеспечить полное прикрытие в небе. Один по нижнему сектору — по беспилотникам, а тот, кто верхний сектор — ловит крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы и прочую гадость», — уточнил он.
Пробить брешь в нашей эшелонированной системе ПВО враг пытается массовым применением беспилотников.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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