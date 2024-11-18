Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 62 0

Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пробить брешь враг пытается массовым применением беспилотников.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» из Республики Бурятия успешно поражают все типы воздушных целей ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

По словам командира расчета ЗРК «Тор-М1» с позывным «Странник», зенитчики группировки войск «Восток» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны.

«Любая система ПВО — С-300, С-400, „Буки“, не важно. Комбинируем между собой, так же можем работать в паре. Разные цели, на разных высотах, чтобы обеспечить полное прикрытие в небе. Один по нижнему сектору — по беспилотникам, а тот, кто верхний сектор — ловит крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы и прочую гадость», — уточнил он.

Пробить брешь в нашей эшелонированной системе ПВО враг пытается массовым применением беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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