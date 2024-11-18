Падение спроса: выдачи автокредитов в России рухнули почти на 40%

Эксперты назвали две причины, которые привели к таким показателям.

Выдачи автокредитов в России рухнула почти на 40% в прошлом месяце. По данным «Известий», причин этому две — высокая ключевая ставка и возросший утильсбор на импортные автомобили.

По словам экспертов, переплата за недорогую машину сейчас составляет до 80% от первоначальной стоимости, и это с учетом первого взноса. Среди машин, на покупку которых берут кредиты, лидирует отечественная Lada, на нее приходится около 40%. На втором месте по популярности — китайская марка Chery.

При этом в нынешних условиях россияне все чаще предпочитают покупать подержанные авто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что импорт новых машин в Россию растет рекордными темпами.