Шесть мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника по территории донецкой Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по улице Жукова», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии людей и деталях атаки отсутствует. Инцидент произошел утром 18 ноября.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек.