В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Украинские боевики ударили по месту скопления мирных жителей.

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали семь человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Тема:
Спецоперация

В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь местных жителей. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили семь мирных граждан», — уточнил Приходько.

О текущем состоянии пострадавших пока ничего не сообщается.

Позже число пострадавших увеличилось до 12, уточнил мэр Приходько. 

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар.

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