Суд взыскал с лидера Rammstein более 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Речь идет о выступлении Тилля Линдеманна, которое должно было состояться летом 2021 года.

Суд взыскал с лидера Rammstein более 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian D

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Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России обязал лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна выплатить более 635 400 евро (свыше 67,166 миллионов рублей). Причиной названа отмена концерта коллектива в Твери. Об этом передает ТАСС.

«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО „Прайм маркетинг“ неосновательное обогащение в размере 635 400 евро», — указывается в решении суда.

В конце августа 2021 года тверской бизнесмен Максим Ларин сообщил об отмене фестиваля «МакЛарин за Родину», с участием Линдеманна в Твери. Согласно решению суда, организация заключила с Линдеманном договор, по которому он должен был в августе 2021 года выступить в Твери. Услуги музыканта были полностью оплачены, но концерт был отменен. Деньги при этом лидер Rammstein не вернул. Сам же фестиваль состоялся, но без участия Линдеманна.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отклонил иск композитора Алексея Рыбникова о нарушении авторских прав. Кроме того, его обязали выплатить 33 тысячи 914 рублей в доход федерального бюджета. Музыкант хотел взыскать 20 миллионов рублей с «С. Б. А. Мьюзик Паблишинг».

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