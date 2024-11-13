Суд отклонил иск композитора Рыбникова о нарушении авторских прав

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 16 0

Музыкант хотел взыскать 20 миллионов рублей с «С. Б. А. Мьюзик Паблишинг».

Суд отказал композитору Алексею Рыбникову в удовлетворении исковых требований

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В суде отклонили иск композитора Алексея Рыбникова о нарушении авторских прав. Кроме того, его обязали выплатить 33 тысячи 914 рублей в доход федерального бюджета. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание по иску музыканта Алексея Рыбникова к «С. Б. А. Мьюзик Паблишинг» по защите исключительных прав на произведения, взыскании компенсации в размере более 20 миллионов рублей прошло в Арбитражном суде Москвы.

Адвокаты Алексея Рыбникова утверждают, что его авторские права нарушаются в трех ключевых аспектах: неправомерное воспроизведение композиций, их распространение и прокат музыкальных произведений без отчуждения прав на песни. Защита также подчеркивает, что Рыбников дал согласие не удалять его композиции из базы из-за длительности данного процесса.

Представитель ответчика утверждает, что гонорар Алексея Рыбникова за его произведения значительно превышает исковые требования, что, по их мнению, свидетельствует о «необоснованном обогащении».

Несмотря на требование суда о личном присутствии композитора Алексея Рыбникова для уточнения исковых требований, он не явился на заседание. Вместо этого, защита Рыбникова представила суду список из 141 произведения, опубликованных на платформе «Яндекс Музыка» с нарушением авторских прав.

Алексей Рыбников в феврале этого года обратился в арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать с российских структур американского звукозаписывающего лейбла Warner Music свыше 20 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы. По словам представителей композитора, предметом спора являются около 246 произведений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Суд признал Елену Блиновскую банкротом.

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