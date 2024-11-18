На стиле: как выбрать модный пуховик на зиму

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Стилист Ким: актуальны спокойные модели пуховиков свободного кроя

На стиле: как выбрать модный пуховик

Фото: 5-tv.ru

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Шубы и дубленки не так универсальны, но тоже находятся в тренде.

Грядущей зимой в моде будут дубленки-афганки. Об этом изданию Газета.ру рассказала стилист Ольга Ким.

По словам специалиста, самой оптимальной верхней одеждой являются пуховики. Они всегда в тренде, нужно только выбрать актуальный фасон. Стоит рассмотреть варианты без простежки, как пуховое пальто. Модными все еще остаются модели с кулисой на талии, чтобы можно было регулировать силуэт: сделать его более приталенным или уйти от лишних изгибов.

Прямые пуховики тоже актуальны. Стоит обратить внимание на спокойные модели свободного кроя с легким увеличением, но без гипероверсайза. В этом сезоне нет строгих ограничений по длине. В тренде и достаточно короткие куртки, и до начала бедра или колена, и длинные варианты.

Если от пуховика хочется отойти, то есть альтернативная модная верхняя одежда. Стилист объяснила, что актуальны короткие, но очень пушистые шубы, либо модели под норку с гладким, средним ворсом из искусственного меха. Последние представлены на рынке и в длинном, и в коротком варианте. В тренде леопардовый принт верхней одежды. В моде крой под пальто с отложным воротничком и поясом.

Дубленки-авиаторы, напоминающие косухи, по мнению Ким, тоже не стоит оставлять пылиться в шкафу. Они все еще в моде.

«Из новенького — дубленки-афганки стали появляться, они хит этого сезона: когда дубленка либо до середины бедра, либо длинная, по модели тоже похожая на пальто и с достаточно длинным акцентным декором из меха, то есть мех по концу рукавов, по подолу идет», — рассказывает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне массово скупают валенки.

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