В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком

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Коммунальная авария на теплотрассе в этом районе произошла несколькими днями ранее, но территорию не огородили.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал прокуратуры Челябинской области/chelprocrf; 5-tv.ru

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В Челябинске ребенок получил серьезные ожоги во время игры во дворе. Мальчик упал в яму с кипятком.

По словам местных жителей, коммунальная авария на теплотрассе в этом районе произошла еще несколько дней назад. И ранее там уже работали ремонтные бригады. Однако территорию никак не огородили и не поставили предупреждающих знаков.

Выбраться из горячей воды школьнику помог друг, который в этот момент оказался рядом. Пострадавший находится в ожоговом отделении. Делом занимаются прокуратура и Следственный комитет. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

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