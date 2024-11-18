В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
Коммунальная авария на теплотрассе в этом районе произошла несколькими днями ранее, но территорию не огородили.
Фото, видео: Telegram/Официальный канал прокуратуры Челябинской области/chelprocrf; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Челябинске ребенок получил серьезные ожоги во время игры во дворе. Мальчик упал в яму с кипятком.
По словам местных жителей, коммунальная авария на теплотрассе в этом районе произошла еще несколько дней назад. И ранее там уже работали ремонтные бригады. Однако территорию никак не огородили и не поставили предупреждающих знаков.
Выбраться из горячей воды школьнику помог друг, который в этот момент оказался рядом. Пострадавший находится в ожоговом отделении. Делом занимаются прокуратура и Следственный комитет. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?