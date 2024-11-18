«Армянская магия»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 92 0

У режиссера Сарика Андреасяна и актрисы Лизы Моряк будет второй ребенок

«Армянская магия»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Звездная пара называет это двойной ответственностью, но супруги признаются — они к этому готовы.

Режиссер Сарик Андеасян и актриса Лиза Моряк ждут второго ребенка. Об этом супруги рассказали в личном блоге в социальных сетях.

Супруги опубликовали трогательные фото и шутливое видео, в котором обыграли новость о грядущем пополнении.

«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы, и от которой получаем большое наслаждение», — признались знаменитости.

О беременности Моряк узнала во время съемок «Сказка о Царе Салтане» в Геленджике.

«Действительно сказка, но, в отличие от магии кино, это явно произошло благодаря армянской магии и волшебного посоха», — пошутила актриса.

Подписчики поздравили звезд, оставив теплые комментарии с пожеланиями счастья их семье и здоровья будущему малышу.

Сарик Андеасян и Лиза Моряк поженились в 2022 году. Для режиссера и актрисы это второй наследник. В феврале 2023-го у пары родилась дочь Элизабет. Знаменитости отмечают, что второй ребенок — это двойная ответственность, но уверены, что полностью к ней готовы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фильм с Милошем Биковичем вогнал Сарика Андреасяна в долги.

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